Кроношпан извършва планов ремонт на производствените линии и инвестира в нови екологични съоръжения

В момента в предприятието „Кроношпан“ се извършва планов ремонт на производствените линии за ПДЧ и МДФ, който включва модернизация на съществуващите инсталации и монтаж на нови екологични съоръжения.

Ремонтните дейности са насочени към повишаване на ефективността на производството и към подобряване на екологичните показатели на предприятието.

Планирането на този ремонт започна преди повече от една година, като в подготовката беше необходимо да се проектират и изработят съответните производствени групи. Този процес изискваше технологично време както за проектиране и изработка, така и за доставка на оборудването.

От днес ПДЧ линията на завода вече работи, след приключване на предвидените ремонтни и монтажни дейности. В началото на ноември в експлоатация ще бъде пусната и МДФ линията, с което ще приключи целият етап на плановия ремонт и модернизация.

Успоредно с ремонтните дейности се монтират и нови съоръжения, които ще спомогнат за по-добро очистване на емисиите и за намаляване на въздействието върху околната среда.

Сред основните инвестиции са:

1. Монтаж на два циклона тип „Хуриклони“ – за по-добро отделяне на твърдите частици преди сушилнята и мокрия електрофилтър при производството на МДФ.

2. Инсталиране на съоръжение „Evo-fuge“ – преди сушилнята за МДФ, с цел намаляване на отделяните въглеводороди.

3. Монтаж на тръба за обратно отвеждане на пара – 10% от отделящата се пара през електрофилтъра на ПДЧ-инсталацията ще бъде връщана обратно към производството, което ще оптимизира процеса и ще намали емисиите.

Изпълнението на тези инвестиции ще приключи до края на месец октомври 2025 г. Очаква се монтираните съоръжения да повишат ефективността на очистващите инсталации и да допринесат за още по-добра екологична среда в района.

Предвидените технологични решения вече са доказали своята ефективност в редица държави от Европейския съюз, сред които Австрия и Германия, където осигуряват по-добра очистка на емитираната пара от мокрите електрофилтри и се прилагат като част от добрите европейски практики за опазване на околната среда.

След приключването на ремонта и внедряването на новите инвестиции, в „Кроношпан“ ще бъде извършен контрол и повторно изследване на работата на отделните производствени линии при МДФ и ПДЧ. На база на резултатите ще бъдат определени допълнителни мерки за още по-ефективно подобряване на екологичната обстановка и оптимизация на производствените процеси.