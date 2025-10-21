Късни голове решиха битката за върха на Елитната група в Стражица

Шестата си поредна победа от началото на сезона постигна лидерът и настоящ първенец на Елитната областна футболна група. В шестия кръг „Земеделец 93“ /Козловец/ гостува на втория в класирането, преди двубоя „Левски 1986“ /Стражица/.

Срещата оправда очакванията за дерби и на пракитака бе решена чак в добавеното време.

Преди това двата тима си дадоха здрава, но в същото време коректна битка, в която разчитаха предимно на футболни умения.

Преди почивката Борислав Иванов имаше шанс да изведе домакините напред, но стреля в гредата.

В края на мача Иван Лесев откри резултата, като получи топката пред наказателното поле, завъртя се и я насочи добре в мрежата на домакините за 0:1.

Голмайсторът на козловчани бе съавтор на второто попадение, доставяйки отличен пас на влезлия като резерва Виктор Василев, който стреля за 0:2.

В класирането еднолично начело е „Земеделец 93“ с 18 точки, с аванс от шест пред втория и третия, съответно „Левски“ /Лясковец/ и „Лозен 1924“ /Сухиндол/.

