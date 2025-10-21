Младите огнеборци с бронзови медали от „Юлиян Манзаров”

Младежкият противопожарен отряд при СУ „Цанко Церковски“ – П. Тръмбеш, взе бронзовите медали в дисциплината „Бойно разгръщане на състезателна пътека“ на провелия се турнир „Юлиян Манзаров“ в Ловеч.

В конкуренция с най-силните отбори на страната отборът завоюва III място в дисциплината „Бойно разгръщане“, а една грешка на дисциплината „Щафета 400 метра“ го дръпна назад в общото класиране, където отборът зае 7-о място. За пореден път учениците представиха Великотърновска област достойно.