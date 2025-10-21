Носителят на Евтимиевата награда акад. Васил Гюзелев стана на 89

Академик Васил Гюзелев навърши 89 години. Той е безспорен научен авторитет в световната византология, а през 2017 г. получи Международната академична Евтимиева награда, която се връчва единствено от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Той има изключителен принос в областта на българската медиевистика, проучването на книжовността и културата на Второто българско царство, формирането на Търновград като политически и църковен център, на изворознанието, дипломатиката, палеографията, теорията и философията на историята.

Акад. Васил Гюзелев е тринадесетият носител на престижната Евтимиева награда, а от ВТУ му пожелават здраве, творческа енергия и вдъхновение, за да продължава да обогатява българската наука и духовност.

Михаил МИХАЛЕВ