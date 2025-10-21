Оспорван двубой и поделени точки на стадиона в Елена

Равенство 2:2 записаха отборите на „Чумерна“ и „Ботев- Дебелец“ в среща от шестия кръг в първенството на Елитната областна футболна група.

Мачът започна с лек превес на домакините и в 10- ата минута Джихат Кямил нацели греда. Последва добро спасяване на вратаря на гостите Александър Димов.

В 24- ата минута Кямил намери Емил Цончев и той с премерен удар откри резултата- 1:0. Три по- късно за нарушение срещу Веселин Тисовски реферът отсъди дузпа за гостите, която Мартин Душков реализира за 1:1.

В 35- ата минута Ивайло Костов от „Ботев- Дебелец“ получи директен червен картон, след като първо извърши грубо нарушение, а след това обиди главния съдия.

Втората част тръгна отлично за дебелчани, като още в 47- ата минута Стефан Стефанов от 23 метра отбеляза красив гол за 1:2.

120 секунди по- късно Александър Димов бе хванат неподготвен и Джанер Кязимов изравни- 2:2. До края зрителите видяха два пропуска на нападатели на гостите, излезли на чисти позиции…