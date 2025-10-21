ПавликениСпорт

Павликени бе домакин на зрелищен кръг от националния траял шампионат 4х4

С висок адреналин, прецизно майсторство и зрителски интерес премина петият кръг от Българския траялен шампионат 4х4, който събра най-добрите офроуд пилоти в страната край Павликени. Надпреварата се проведе на бившето стрелбище, северно от града, а домакини и организатори бяха Офроуд клуб „4х4 Павликени“ и Община Павликени.

В рамките на двата състезателни дни участниците се изправиха пред предизвикателни трасета, включващи поредица от естествени и изкуствени препятствия. Състезанието бе проведено при отлична организация и с високи стандарти за безопасност, което гарантира както сигурността на зрителите, така и опазването на природната среда.

В клас „Прототип“ победители станаха Милен Златев/Георги Тихов, в клас „Модифициран“ – Димитър Николов/Митко Здравков, в клас „Промодифициран“ – Антон Донев/Иван Еленков, в клас „Софт“ – Светослав Миков/Кристиан Василев, в клас „Хард“ – Жоро Николов/Джет Ли. След края на петия етап от състезанието в Павликени, бяха наградени и националните първенци във всеки от класовете. Отлично представяне направи екипът на „Офроуд клуб 4х4 Павликени“ – Никола Кузманов и Николай Божанов, които спечелиха второто място в клас „Прототип“. Това е поредно доказателство за високото ниво на павликенската школа в офроуда и за сериозната подготовка на местните състезатели.

Събитието за пореден път утвърди Павликени като важна точка на офроуд картата на България и като град, в който моторните спортове имат верни почитатели и отлични организатори.

 

