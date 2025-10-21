Пазарът на недвижими имоти в България запазва активността си на високи нива през третото тримесечие на 2025 г.

През третото тримесечие на 2025 г. пазарът на недвижими имоти в България запази активността си на високи нива и продължи линията на постепенно нарастване на сделките, отчетени от началото на годината. Това се посочва в анализ на „Арко Риъл Естейт“ (Arco Real Estate), получен днес в БТА.

София отчита слаба корекция надолу след силно второ тримесечие, но запазва високо равнище на сделки и финансиране. Пловдив продължава да расте и през третото тримесечие на годината, подкрепен от стабилно търсене и активно ново строителство. Покупките остават доминираниращи от крайни клиенти, докато инвеститорският интерес се стабилизира след активността през пролетта. Съпоставката на първото и второто тримесечие на 2025 г. спрямо 2024 г. сочи умерен годишен ръст, който се пренася и в резултатите през третото тримесечие. Очакванията до края на годината са пазарът да запази стабилна динамика при продължаваща активност от купувачи и балансирано предлагане.

Данните на Агенцията по вписванията показват, че общият брой продажби за страната през третото тримесечие на 2025 г. достига 58 184 спрямо 56 010 през второто тримесечие и 45 144 през първото тримесечие 2025 г., са посочва в анализа, където се отбелязва, че това е ръст от приблизително 3,9 на сто спрямо предходното тримесечие и близо 29 на сто спрямо първото тримесечие. Наблюдава се ръст на сделките спрямо същия период на 2024 година, когато общият брой на вписаните сделки е бил 54 138 (ръст със 7 на сто).

Според данни на „Арко Риъл Естейт“ през третото тримесечие на 2025 г. най-търсени са двустайните и тристайните апартаменти, като интересът е почти равностоен. По-слаб остава интересът към многостайните и едностайните апартаменти.

През третото тримесечие на 2025 г. предлагането на имоти остава ограничено спрямо нарастващото търсене. Най-активен продължава да бъде пазарът на жилища в строеж, задвижван от продължаващото изграждане на нови сгради в столицата и околните райони. Завършените и напълно обзаведени имоти, готови за нанасяне, остават дефицитни и се реализират бързо след излизане на пазара. Най-голям дял от предлагането заемат двустайните и тристайните апартаменти, докато едностайните и многостайните остават ограничени като брой. Очакванията са през четвъртото тримесечие на 2025 г. предлагането да остане ограничено, особено при готовите имоти, което ще задържи цените стабилни.

По данни на „Арко Риъл Естейт“ се отчита спад в предлагането на къщи в близост до София спрямо предходното тримесечие.

Предлагането на офис и търговски площи остава ниско, като интересът се насочва основно към добре локализирани имоти с модерна инфраструктура.

БТА