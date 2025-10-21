ръката си
Пенсионерка по болест се нуждае от 8000 лв., за да движи ръката си отново

56-годишна великотърновка се нуждае от средства, за да движи ръката си отново. Силва Иванова счупила раменна става през миналата зима, след като се подхлъзнала на леда.

Тогава й предложили да я оперират, но поисканата сума от 2500 лв. била непосилна за жената, която е пенсионер по болест. Така ръката й останала почти неподвижна. Лекар в Плевен й дал надежда, че състоянието й ще се подобри, ако бъде сменена ставата с изкуствена.

Операцията, разходите за транспорт и храна ще струват на Силва Иванова около 8000 лв., затова тя се обръща към всички с молба за подкрепа.

Всеки, който желае да й помогне, може да направи това на следната сметка:

Платежна сметка в EasyPay, IBAN: BG89ESPY40040010073059

Tитуляр – Силва Иванова

