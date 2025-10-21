лунапарка
Представления на цирк „Балкански“ ще има, Общината глоби организаторите на лунапарка

Община Велико Търново санкционира наемателя на общинска площ – т.нар. циркова площадка, заради неспазване на графика за освобождаване на заетата площ.

Това е довело до временно затруднение на екипа на Цирк „Балкански“ да разположи своите съоръжения за предстоящите представления в старата столица.

Екип на Общинска администрация, както и заместник-кметът Георги Недев, са посетили обекта и са установили нарушението.  Цирковата площадка е следвало да бъде освободена до 23:59 ч. на 19.10.2025 г., но това не се е случило.

За некоректното действие наемателят е санкциониран да заплати глоба за неизпълнение на предварително определения график. А на Цирк „Балкански“ е оказано необходимото съдействие за разполагане на съоръженията за предстоящите от 23 до 26 октомври представления.

