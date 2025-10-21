РИОСВ и още 3 институции предлагат отстрел на агресивна мечка, убила домашни животни

От екоинспекцията дадоха насоки за самозащита на населението

ПОЧТИ ЕЖЕДНЕВНИТЕ НАБЕЗИ ОТ МЕЧКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В БАЛКАНА ДОБИХА ПО-СЕРИОЗНО ИЗМЕРЕНИЕ И ВЕЧЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ КАТО ОПАСНИ ЗА ХОРАТА от РИОСВ Велико Търново.

В териториалния обхват на екоинспекцията в старата столица попада и Габровска област, където месеци наред вече опасните хищници тормозят няколко села. През септември освен материални щети по имоти един от екземпляр от вида е убил и множество домашни животни.

Само от 1 до 9 септември са подадени 10 сигнала за посегателства от кафява мечка в района на село Душевски колиби. Едрият хищник е умъртвил общо 27 кокошки, петел, пъдпъдъци и кози.

Извършена е съвместна проверка на място от служители на РИОСВ Велико Търново, ТП ДЛС „Росица“, Община Севлиево и Областна администрация Габрово. Взето е решение за изготвяне на предложение до министъра на земеделието за отстрел на агресивното животно.

Междувременно от екоинспекцията са дали указания на кмета и жителите на селото за бдителност и превантивни мерки с цел самозащита.

Освен в Душевски колиби, няколко пъти кафява мечка е влязла и в частен имот в село Стоките през миналия месец. Счупила е оградата и е потрошила кошери. Тъй като обектът не е регистриран в Агенцията по безопасност на храните, на собственика няма да бъде изплатено обезщетение.

От началото на 2025 г. до момента от търновската екоинспекция са завели 4 щети от мечки на стойност 5490 лв.

