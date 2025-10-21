Къде ще спира токът в сряда /22 октомври/

На 22.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Горна Оряховица – с. Янтра и с. Крушето.

На 22.10.2025 г. в периода 9:30 ч. до 12:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. Константин Костенечки, Затвор Велико Търново, Мотела, Язовир Велико Търново, ул. Йоасаф Бдински, ул. Черноризец Храбър № 21, 45.

От 22.10.2025 г. до 24.10.2025 г. в периода 8:00 ч. до 8:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Горна Оряховица – ул. Марица, ул. Странджа, ул. Отец Паисий №61. Фирми: Камберов ООД, Емина ЕООД, Амбарица ЕООД, Принтпрес ЕООД, Стройпласт ЕООД, ТехнохимЕООД, Нико-96 ЕООД, Инкофудс ООД, Аланис ООД, ЕТ Мултифарм, Тих труд Г. Оряховица ЕООД, Родопа 96 ЕООД, Славянка ЕАД, Мираж 99 ООД, Констант Инвест ЕООД, Автоекспрес ООД, ЕТ Чoмаков Ангел Маринов, ЕООД Пак-Микс, ЕООД ЛДД, ТПК Сотир Зринов, Купро 94, Грейко Инжинеринг ООД, ЕТ Феърплей, Направление ВПМ Складова техника АД.

На 22.10.2025 г. в периода 10:00 ч. до 11:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Елена – с. Средни колиби, с. Раевци, с. Харваловци, с. Илиевци, с. Берковци, с. Бадевци, с. Дойнов мост.

На 22.10.2025 г. в периода 9:30 ч. до 9:40 ч. и от 12:00 ч. до 12:10 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Велико Търново – ул. Йосиф Бдински, ул. Константин Костенечки, ул. Васил Друмев, ул. Двадесет и трети Декември, ул. Каменец, ул. Климент Охридски, ул. Ксилифорска, ул. Осми Март, ул. Първи Май, ул. Стоянчо Ахтар, ул. Трапезица, ул. Трапезица, ул. Цар Асен Първи, ул. Цар Иван Асен Втори, м-ст Дервент и Гара В. Търново както и фирмите: ТЕРЕМ Ивайло, ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22060, Моника транс, Печатница FABER, Мострой ВТ, Екоцет, Дема стил, бензиностанция Петрол посока Варна, Стационар, Проже, Худож. галерия, затворническо общежитие, Техополис и фирмите в района.

На 22.10.2025 г. в периода 10:30 ч. до 12:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Павликени: с. Димча в района на СТП 1 Димча, СТП 2 Църква Димча, СТП 3 Юг Димча, МТП 4 Димча, СТП Стопански Двор Димча.

На 22.10.2025 г. в периода 8:30 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш: МТП Крушака, с. Страхилово, с. Каранци и с. Павел Фирми: ЕТ СЕМИК – ГЕОРГИ СЕМОВ – с. Страхилово, ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД – с. Страхилово, ЗП ФИЛЮ ГЕОРГИЕВ МАЙСТОРОВ – с. Страхилово, ТЕРА АКВА 2015 ЕООД – с. Павел.