Симона Димитрова донесе титла на ,,Етър 2000″ в надпревара по плуване в Стара Загора

233- ама състезатели от 22 клуба участваха на третия плувен турнир „Берое“, проведен в Стара Загора на 18 и 19 октомври.

Великотърновският клуб ,,Етър 2000″ беше представен от две състезателки.

В групата 7-8 години, Симона Димитрова стана шампионка на 100 метра съчетано плуване и спечели сребърни медали на 100 м бруст и 50 м гръб.

Дария Ангелова е седма на 200 м свободен стил във възрастовата група 9-10 години.

Дведе подобриха значително и личните си постижения, информира треньорката Роза Георгиева.

 

