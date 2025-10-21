Симона Димитрова донесе титла на ,,Етър 2000″ в надпревара по плуване в Стара Загора
233- ама състезатели от 22 клуба участваха на третия плувен турнир „Берое“, проведен в Стара Загора на 18 и 19 октомври.
Великотърновският клуб ,,Етър 2000″ беше представен от две състезателки.
В групата 7-8 години, Симона Димитрова стана шампионка на 100 метра съчетано плуване и спечели сребърни медали на 100 м бруст и 50 м гръб.
Дария Ангелова е седма на 200 м свободен стил във възрастовата група 9-10 години.
Дведе подобриха значително и личните си постижения, информира треньорката Роза Георгиева.