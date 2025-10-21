Скандално високи сгради и надстройки застрашават облика на Старо Търново

Камарата на архитектите скочи срещу новия застроителен план на града

РЕГИОНАЛНАТА СТРУКТУРА НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВНЕСЕ ОФИЦИАЛНО ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ПРОЕКТА ЗА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СТАРАТА ЧАСТ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Разработката се чака от 15 години, но в окончателния й вариант са предвидени доста скандални неща. Местните архитекти протестираха срещу плана в 10 основни точки. Една от най-съществените е, че ако бъде одобрен, планът ще позволи вандалско застрояване и надстрояване на съществуващите старинни сгради в района, които дават статут на болярския град на архитектурен резерват. „Борба“ също предупреди какво се канят да направят с града изготвилите плана. Както вече информирахме, разработката засяга близо 3 хил. сгради на най-ценната територия на старата столица – архитектурния резерват „Старо Търново“ и контактната зона към него, която започва от пощата и се простира до края на града на изток, североизток и югоизток.

Създаването му трябва да облекчи поправката на сгради, включително и паметници на културата, както и процедурите по съгласуване на проектите за обновление в Националния институт за недвижимо културно наследство. Възложен е още през 2010 г. на ТПО „Варна“, но първоначалният му вариант бе отхвърлен от бившия НИПК. Впоследствие териториалната проектантска организация е сменяла многократно екипа си по изготвяне на плана. Ръководител на последния е проф. д-р Иван Никифоров и включва над 20 експерти, показа наша справка.

След анализ на представената документация и на базата на проведеното експертно обсъждане Регионалната колегия констатира съществени нередности и несъответствия в изработения проект.

Една от тях е неактуална основа по отношение на Регистъра на недвижимите културни ценности. Опорният план към проекта не отразява реалното състояние и не е съобразен с актуализирани данни. Проектът за план, който е предложен за одобрение от Община Велико Търново, има неточности в етажността на съществуващите сгради и съществени разминавания между Плана за регулация, Плана за застрояване и силуетните разработки, което поставя под съмнение приложимостта и вътрешната съгласуваност на документацията.

Местните архитекти засичат и сбъркани граници на имоти, което би предизвикало огромен хаос, както и тези за зоните на груповата недвижима културна ценност „Историческо селище Велико Търново“, обявена за паметник на урбанизма и културния пейзаж с категория „Национално значение“. Според официалната им позиция, която е изпратена и до кмета инж. д-р Даниел Панов, транспортно решение в плана по поречието на р. Янтра предвижда автомобилна улица в защитена местност по брега на реката, което противоречи на принципите за устойчиво градско развитие и отнема възможността за изграждане на рекреационни и пешеходни пространства, характерни за съвременните европейски градове.

Официалното възражение е подписано от арх. Пламен Пенев – председател на РК – Велико Търново, към КАБ – Велико Търново, на 17.10.2025 г.

Стилян НАЙДЕНОВ