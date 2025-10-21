Слънчев и топъл есенен ден

В сряда преди обед ще има разкъсана висока облачност, през която ще прозира слънцето. Сутринта в ниските места и около водните басейни се очаква намалена видимост до мъгла. Следобед и вечерта облачността ще се вплътни и снижи. Ще духа слаб вятър от североизток. Минималните температури ще бъдат между 4 и 6 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 6 гр.

Максималните температури ще са между 16 и 19 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 19 гр.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи.

Над западните и централни части на Стара планина облачността ще е разкъсана. Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад-юг. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 13 гр., а на 2000 м ще е около 8 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 28.4 гр. през 1992 г., най-ниската измерена минимална температура е -0.2 гр. през 1962 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 40 минути и ще залезе в 18 часа и 23 минути.

Фаза на Луната: един ден след новолуние.

Дежурен синоптик: Валентина Радойска

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново