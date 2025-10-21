Снимки на старопечатни книги и гравюри от Рилския манастир показаха във Велико Търново

Изложбата „Красотата на православния дух: ценни старопечатни книги и гравюри от библиотеката на Рилския манастир (XVI-XIX век)“ откриха в Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“.

Изложбата е част от проекта „Сбирката от славянски кирилски печатни книги в библиотеката на Рилския манастир“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на науката и образованието.

Поканата за гостуването на експозицията във Велико Търново е свързана с честването на 840 години от въстанието на Асен и Петър, с което се поставя началото на Второто българско царство и се възражда българската духовност и културна идентичност.

Изложбата беше представена от доц. д-р Елена Савова. Тя участва в научния екип на проекта, част от който е проявата.

Експозицията представя избрани кирилски старопечатни книги и гравюри от библиотеката на Рилския манастир. Автор на фотографиите в изложбата е Добрин Кашавелов. Това е безценно книжовно и духовно наследство, съхранено в сърцето на българската духовност.

Йоан Тодоров от СУ „Вела Благоева“, подкрепен от „Движение на просветителите“, зарадва присъстващите с вълнуващ разказ за Св. Йоан Рилски – покровител на българския народ.

Специален гост на изложбата бе народният представител Димитър Николов, който откри експозицията.