Сухиндолци наложиха волята си в Бутово след почивката

Голове след почивката решиха срещата в Бутово от шестия кръг в първенството на Елитната областна футболна група.

Домакините от „Бъдеще“ се противопоставяха успешно на „Лозен 1924“ през първата част, като не допуснаха попадения във вратата си.

Отбраната им отбиваше атаките на съперника, успешно бе париран във въздуха Даниел Димитров.

След почивката гостите от Сухиндол, които имаха кадрови проблеми и разчитаха на трима юноши, останаха по- свежия отбор и постепенно наложиха волята си. Мартин Димитров откри резултата в 55- ата минута.

Пак той бе точен за 0:2 в 81- ата, като и двете попадения бяха с глава. Крайното 0:3 фиксира Даниел Димитров в заключителните секунди на редовното време. Двата отбора играха на хубав терен, при точно съдийство на Николай Димитров.

С успеха сухиндолци събраха 12 точки и поделят второ- четвърто място с още три отбора.