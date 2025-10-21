Търновци излизат на протест срещу мътната вода от чешмите

ЖИТЕЛИТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗЛИЗАТ НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАМЪТНЯВАНЕ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА.

Местните ще изразят недоволството си в неделя, 26 октомври, от 17:00 ч. пред паметника „Майка България“.

Под надслов „Искаме чиста вода, която е годна за пиене“, инициаторите на протеста, ще покажат несъгласието си с безпрецентения за регион казус с негодната чешмяна вода.

„Стига опрадания, искаме решение! Всеки глас има значение. Ела и покажи, че ти пука“, се казва в призива за участие, разпространен в социалните мрежи.

Гражданите настояват за вода, която отговаря на всички стандарти за безопасност.

Преди 10 дни от РЗИ препоръчаха жителите на старата столица и областта да консумират бутилирана вода, вместо тази, която чете от чешмата. Това обаче породи допълнително напрежение сред хората, тъй като и без това в региона десетки населени места страдат от безводие, а сега и купуването на животворна течност започва да натоварва семейния бюджет.

Акцията ще се проведе мирно и без политическо присъствие.

Галина ГЕОРГИЕВА