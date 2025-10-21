Установиха незаконно добита дървесина

Незаконно добита дървесина установиха служители на РУ – Павликени и Стражица.

В петък в землището на с. Дъскот е извършена проверка на каруца, управлявана от непълнолетно лице от Павликени, в която се превозвали около 1 пространствен куб. м. дърва за огрев, без горска марка и превозен билет. В хода на инспекцията е установено, че дървата са незаконно добити от землището на Павликени и са общинска собственост.

Същия ден при проверка в частен имот в с. Асеново са установени около 0,5 пространствени куб. м. дърва за огрев без горска марка. Оказало се, че дървесината е общинска собственост и е незаконно отнета от землището на селото.

По двата случая са образувани преписки.