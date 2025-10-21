В Бяла черква лясковчани се върнаха на победния път

След две поредни загуби отборът на „Левски“ /Лясковец/ спечели с 0:4 гостуването в Бяла черква и се върна на победния път в шестия кръг в първенството на „Елитната областна футболна група.

С 12 точки селекцията на Стелиян Станчев поделя второ- четвърто място в класирането с още три отбора.

Отборът на „Удар“ пък инкасира пето поредно поражение и са последни без спечелена точка до момента.

Домакините удържаха натиска на съперника до 40- ата минута, в която Бисер Алексиев се измъкна и отбеляза дежурното си попадение за 0:1.

Белочеркванци опитаха натиск в началото на втората част, но след час игра Петър Йотов бе точен за 0:2.

В 64- ата минута Бисер Алексиев доведе разликата до три гола, а с второто си попадение в мача в 85- ата Йотов фиксира крайното 0:4.