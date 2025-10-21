В Царевец неданци не се предадоха до края на срещата

„Изгрев 93“ /Царевец/ се наложи над ФК „Недан“ с 3:2 в среща от шестия кръг в първенството на Елитната областна футболна група.

Мачът на стадион „Тончо Маринов“ бе оспорван до самия край, а със спечелените три точки домакините събраха 12 и с още два отбора поделят второ- четвърто място в класирането.

Голмайсторът на „Изгрев 93“ Калоян Димитров откри резултата в 18-ата минута от наказателен удар, а в 34-тата покачи на 2:0.

Разликата набъбна на три гола в последните секунди на силното първо полувреме за домакините, когато мрежата на тима от Недан опъна Милко Блажев.

След паузата гостите потърсиха промяна и в 72-рата минута Християн Кожухаров намали на 3:1.

Опитите на неданци да направят загубата си по-почетна се увенчаха с успех в петата минута на добавеното време, в която от дузпа Кожухаров бе точен за 3:2.