Вашият хороскоп за сряда /22 октомври/

Луната е в Скорпион и образува квадратура с Плутон, което внася емоционален заряд и желание за контрол. Но също така и възможности за промяна, които са в пълно съзвучие с първите дни след новолунието. Денят ще ни насърчи да бъдем по-концентрирани и да се заемем сериозно с това, което ни е наистина важно.

ОВЕН

Реални резултати

Днес имате нужда да се отдадете на по-задълбочена работа, от която да видите реални резултати в най-скоро време. Искате да довършите нещо докрай и няма да търпите разсейване. Бъдете внимателни с импулсивните речи – да не кажете на някого нещо, за което да съжалявате след ден-два. Просто мерете приказките си.

ТЕЛЕЦ

Ще ви преборят

Денят изисква гъвкавост и готовност за компромиси. Доста хора ще се пробват да оспорят мнението ви и в крайна сметка някои от тях ще успеят. Но не защото ви убеждават в тяхната гледна точка, а просто защото ви става досадно да спорите и да се борите за своята си истина. Важното е вътрешно да сте убедени, че сте прави.

БЛИЗНАЦИ

Концентрирайте се

Работата, която вършите днес, изисква анализ и търпение. Вашата мисъл скача постоянно от страна на страна. Днес е важно да се научите да контролирате страстите си и да се задълбочавате в една конкретна цел. Внимавайте в нервността си да не обидите някого с думите и действията си. Хората веднага ще се отдръпнат, ако го направите.

РАК

Вдъхновение

Днес влагате душа и емоции в думите и делата си, което ще ви направи убедителни, но и доста резки. Опитайте да вложите енергията си в творчество или нещо красиво и съзидателно. Днес имате нужда да видите резултат от онова, което правите. Имате вдъхновение. Денят е доста благоприятен.

ЛЪВ

Не прекалявайте

Днес ще искате да владеете ситуациите около себе си. Хората да ви слушат и почитат, а вие да казвате онова, което да се случва с тях. Ако прекалите, ще бъдете отхвърлени. Защото никой не обича някой отвън да контролира живота му. Включително и вие. Поставете се на мястото на хората, които сега желаете да контролирате.

ДЕВА

Търсите логика

Днес сте доста концентрирани. Търсите логика дори и в най-нелепите или емоционални ситуации. Искате да оправдаете нечие поведение, преди да го осъдите така, както си знаете. Търсите причина да видите положителното дори при хората, които вършат неодобрявани от обществото дела.

ВЕЗНИ

Учете бързо

Денят ви среща с много хора. Едните ще ви вдъхновят, другите ще ви изнервят. Зависи от вашата предварителна нагласа и от това как ще ги възприемете самите вие. Не се опитвайте да променяте другите, а съобразете своите реакции спрямо тяхното поведение. Денят носи много психология, която трябва да научите бързо.

СКОРПИОН

Център на внимание

Денят ви поставя в центъра на вниманието. Ще усещате и настроенията на хората около себе си. Имате нужда да контролирате другите, както и да имате свое собствено лично пространство. Опитайте да не влизате в излишни спорове. Вложете енергията си в работа или спорт. Мързелът ще ви донесе много негативни емоции вечерта.

СТРЕЛЕЦ

Без напрежение

Днес няма да ви се иска да се набивате на очи. Ще търсите тишината и по-скритите пространства, където можете да останете насаме със себе си и да пренаредите своите планове. Опитайте да се отърсите от насъбралото се напрежение или ако нещо ви напряга допълнително, просто да го преодолеете.

КОЗИРОГ

Търсите съмишленици

Днес няма да се ровите в чуждите грешки. Няма да ви интересуват и вашите. Днес ще мислите мащабно и ще търсите съмишленици за идеите си. Денят е подходящ за срещи и делови разговори. Не налагайте мнението си прекалено настойчиво. Опитайте повече да слушате, отколкото да говорите. Днес попивайте информация.

ВОДОЛЕЙ

Бързи реакции

Ще ви се налага да реагирате бързо и точно в непредвидена ситуация. Избягвайте сарказма. Днес думите имат по-голяма тежест и каквото кажете, ще се тълкува по различен начин. Опитайте да сте ясни и конкретни, говорете директно и без да влагате хумор, който уж да смекчи ситуацията.

РИБИ

Положителни мисли

Денят е подходящ за обучение, нови идеи и разширяване на мирогледа ви. Внимавайте да не се разпилеете в чужди проблеми и да не попиете от тяхната негативна нагласа. Не ви трябва да мислите за нещо негативно. Напротив, днес си мислете само за хубави неща и те ще започнат да ви се случват.

Хороскоп за родените на 22.10. – Честит рожден ден! През следващата една година не се притеснявайте да мечтаете и да градите живота си така, както вие го искате, усещате и разбирате. Не се интересувайте от хорското мнение. Ще постигнете много, ако бъдете една идея по-смели.

Тодор Емилов-Тео