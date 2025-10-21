Всеки втори прегледан в скринингова кампания в Г. Оряховица е с чернодробно увреждане

Медици от МБАЛ „Св. Иван Рилски“ установиха висок дял на напреднали фибрози и стеатози дори при млади хора

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОТКРИ ТРЕВОЖНО ВИСОК ПРОЦЕНТ на напреднали чернодробни заболявания сред участниците.

В рамките на тридневна скринингова кампания, проведена в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, специалисти по гастроентерология диагностицираха значителен брой пациенти с напреднала фиброза, стеатоза и предцирозни състояния. Още по-смущаващото е, че при голяма част от пациентите няма никакви симптоми.

Инициативата беше ръководена от д-р Илко Костурков, началник на Първо вътрешно отделение и гастроентеролог с впечатляващи познания. Тя се проведе е периода 13 – 15 октомври. Общо 30 жители от региона преминаха безплатни прегледи и консултации. Целта беше не просто профилактика, а реално измерване на здравния риск в една от най-уязвимите системи в човешкия организъм – черния дроб.

Според д-р Станислав Ташев, специализант по гастроентерология, използваната модерна диагностична апаратура е позволила да се открият заболявания в най-ранната им, преклинична фаза. Тогава още няма болка за пациентите, но болестните процеси са започнали.

Резултатите от кампанията са едновременно показателни и тревожни.

При над половината от прегледаните е установена стеатоза – омазняване на черния дроб. Констатирана е напреднала фиброза и предцирозни състояния при хора без клинични симптоми. Доказано е понижение на възрастовата граница при хора със здравословни проблеми по отношение на черния дроб.

Анализът на случаите показва ясна връзка между заболяванията и ежедневните навици. Сред основните етиологични фактори, посочени от медиците, са злоупотребата с алкохол, наднорменото тегло, натрупването на висцерални мазнини, захарният диабет и метаболитният синдром.

„Повечето от тези заболявания са самопричинени. Те не идват изведнъж – идват с годините лошо хранене, преумора, алкохол и безразборна употреба на медикаменти“, коментира д-р Костурков.

Кампанията доведе и до неочаквани находки. Няколко пациенти са били диагностицирани с метастази в черния дроб.

Екипът на клиниката вече подготвя нови подобни инициативи пред следващите месеци, за да продължи борбата с безмълвните чернодробни болести.

Галина ГЕОРГИЕВА