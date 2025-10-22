паркомястопаркинг
38 000 лв. достигна цената на паркомясто във В. Търново

НЕ ГАРАЖ, А ПАРКОМЯСТО СЕ ПОЯВИ В ОБЯВИТЕ ЗА ПРОДАН ОТ ЧСИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Обектът е с площ 14,5 кв. м, а наддаването за него започва от 37 680 лв. Той се намира на ул. „Стоян Коледаров“ 44 и реално е на кота -5,45 м в подземния гараж на сграда.

На фона на недостига на паркоместа в града случаят изглежда едновременно показателен и парадоксален.

Според брокери паркоместата вече се превръщат в нова валута на градския комфорт и дори такива обекти не са защитени от ЧСИ при дългове.

Публичната продан ще се проведе от 25 октомври до 25 ноември, а наддаването е насрочено за 26 ноември.

Случаят предизвиква интерес не само заради високата цена, но и провокира размисли около това дали изобщо паркомясто може да се продава отделно, след като е част от общите части на сградата.

Галина ГЕОРГИЕВА

