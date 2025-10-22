„Атлетик“ /Свищов/ удари „Светкавица“ /Михалци/ и води в Областна футболна група- север

„Атлетик“ /Свищов/ победи „Светкавица“ /Михалци/ с 5:0 и води в Областна футболна група- север с актив от 13 точки. Иван Ганев от наказателен удар, Албин Костов на два пъти, Борислав Борисов и Максим Хабиб бяха точни за свищовлии, които доманираха през цялата среща. Тази седмица „Атлетик“ гостува на „Стрела“ /Ореш/, който тим до момента е изиграла три срещи, които е спечелил и е с 9 точки.

С късен гол на Милен Борисов, в 88- ата минута, „Пробив “ /Овча могила/ се наложи с 1:0 над „Вихър“ /Раданово/ и излезе на втора позиция в класирането с 12 точки, от четири победи и една загуба до момента.

„Комита“ /Алеково/ загуби домакинството в Козловец на „Бенковски“ /Б. сливово/ с 1:2. Емил Методиев откри резултата още в 3- ата минута, но в 41- ата и 43- ата гостите отбелязаха две попадения, дело на Ивелин Иванов и Пламен Ангелов, довели до пълен обрат. След почивката комитите опитаха да отбилежат поне изравнителен гол, но без успех. В добавеното време капитанът им Георги Владимиров изпусна нервите си и блъсна в гърдите главния съдия, което му донесе червен картон.

Областна футболна група- север, V кръг

Резултати:

„Спортист“ /Върбовка/- „Челси“/Вързулица/ 0:3

„Стрела“ /Ореш/- почива

Снимка: Архив