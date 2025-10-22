Чудомировите герои от спектакъла „Не сме от тях“ оживяват за 70-и път на сцената

Една от успешните постановки на великотърновския театър – „Не сме от тях“ по разказите на Чудомир, ще бъде представена за 70-и път на сцена.

Представлението ще се състои на 23 октомври (четвъртък) от 19:00 часа в голямата зала на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново.

Спектакълът, създаден по емблематичните Чудомирови разкази „Без късмет“ и „Не съм от тях“, вече близо четири години не слиза от сцената и продължава да радва публиката в цялата страна с неподправения си хумор и човешка топлота. Постановката е част от афиша на театъра от февруари 2022 г. и е сред най-играните заглавия на МДТ.

Творческата идея е на гост-режисьора Невена Митева, която е и автор на сценичната версия. Сценографията и костюмите са дело на Лидия Къркеланова, а оригиналната музика на Петър Атанасчев придава на спектакъла допълнителен колорит и настроение.

На сцената оживява цяла галерия от Чудомирови образи – Попа, как’Сийка, Лъжлив Съби, Нено Сенегалеца, Даскала, Юнак Павли и Тотка Вдовичката.

Те се срещат в един пъстър и забавен калейдоскоп от случки – ден, в който животът в селото протича между погребение и сватба, между смеха и тъгата, както само Чудомир умее да ги преплита.

Спектакълът е отличен с наградата „Комедиен хит на сезона“ от Чудомировите празници в Казанлък. За прекрасното си превъплъщение в един от най-колоритните образи в творчеството на Чудомир – на неповторимата как’Сийка, актрисата Стефка Златкова спечели наградата за най-добра женска роля от Първия национален фестивал на комедийните спектакли „Чудото“ в Павел баня. В спектакъла участват и актьорите Игнат Дълбоков, Милен Иванов, Иван Митев, Георги Гърланов, Детелин Кандев, Никол Бойчева, Велина Колева, Лиляна Иванова, Кирил Милушев, Виктор Терзийски, Цветелин Илчев, Полина Петкова, Миряна Калушкова, Валерия Пейчева.

През тази година пъстрата Чудомирова палитра намери естествено продължение в новия комедиен спектакъл на театъра – „Курортът“. Той е посветен на забавните промени, които настъпват, когато село Долно Потуранци е обявено за курорт. В него старите познайници на публиката се сблъскват с нови, „модерни“ абсурди.

Билети за спектакъла „Не сме от тях“ на 23 октомври от 19 часа се продават на касата на МДТ „Константин Кисимов”, както и онлайн на https://teatarvtarnovo.com/.

Снимки – архив МДТ