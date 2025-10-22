Деца и младежи в училищна възраст ще получават финансиране по програма за извънкласни дейности в общината

Програма за финансиране на проекти за извънкласни дейности на деца и младежи в училищна възраст от 6 до 19 години в областта на спорта, изкуствата и науката в община Велико Търново ще бъде гледана на предстоящото заседание на Общинския съвет на 30 октомври.

Програмата е изготвена от общинския съветник проф. Соня Будева и прецезирана от специално сформирана временна комисия с председател Михаил Михалев.

Предвижда се програмата да има бюджет в размер на 90 000 лв. Те ще бъдат разпределени по 30 000 за всяка от областите „Спорт“, „Изкуства“ и „Наука“. Средствата ще бъдат от общинския бюджет, но ще бъдат търсени такива и от дарения.

Финансовата подкрепа ще бъде предоставяна до 2000 лв. за еднократни събития като конкурси, състезания и турнири. До 3000 лв. за проекти с продължителност до 3 месеца и до 5000 лв. за дейности, осъществявани целогодишно.

Проектите ще се оценяват по четири критерия и точкова система. Минималният праг за одобрение на проект ще е 60 точки. Проектите ще се класират по общия брой точки и финансирането се разпределя до изчерпване на бюджета. Оценката и одобрението на проектите се извършва от специално създадена комисия, включваща трима представители на Общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината; трима общински съветници и един представител на Регионално управление по образование – Велико Търново.

Кандидатстването с проектни предложения ще се организира в три сесии, като първата ще е през март, втората – през юли, а третата – през ноември.

Екип „Борба“

Снимка: Пиксабей