„Дигитален мост: големите учат малките“ свърза поколения чрез технологии и вдъхновение

С впечатляващ успех и вълнуваща демонстрация приключи проектът „Дигитален мост: големите учат малките“, реализиран по инициатива на г-н Петър Пашев от Детска школа „Питагор“.

Финансирането бе осигурено от Джуниър Ачийвмънт България, а дейностите се проведоха в рамките на Европейската седмица на програмирането – EU Code Week 2025.

Проектът бе насочен към развиване на дигитални умения и алгоритмично мислене у учениците от 4 клас на ОУ „Петко Рачев Славейков“ – Велико Търново, чрез практически занимания по програмиране и прилагане на иновативни подходи в реална учебна среда.

Под вещото ръководство на ученици ментори от Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, малките участници преминаха през три интерактивни и вдъхновяващи работилници:

10 октомври – „Киберсигурност: Дигитален щит“

Под ръководството на Гергана Вичева (12 д клас) и Велислав Дончев (11 г клас) децата научиха как да се предпазват от онлайн заплахи и изработиха табла, посветени на безопасното поведение в интернет.

13 октомври – „Умни проекти с Micro:bit"

С помощта на Атанас Чобанов (12 г клас) и Мерт Елсенев (11 г клас) четвъртокласниците създадоха своите първи „умни устройства“ – баскетболни кошове, които отчитат попаденията. Заниманието завърши с весела надпревара и бурни аплодисменти.

17 октомври – „Изкуствен интелект"

Константин Виолинов (11 г клас) и Калоян Николов (11 д клас) въведоха децата в света на изкуствения интелект и неговите приложения. Те представиха собствен проект – AI система, която подпомага незрящи хора, описвайки обекти и обстановката около тях. На занятието присъстваха и гости от ПМГ „Васил Друмев“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които наблюдаваха демонстрацията на живо.„

Финалът на проекта бе отбелязан с тържествено събитие „CodeFest“, на което младите участници представиха пред родители и гости своите проекти. Те показаха не само нови знания, но и завидни умения за работа в екип, креативност и увереност в общуването с технологиите.

Кулминация на събитието беше церемонията по награждаването, отличила най-активните и иновативни млади програмисти. Всички четвъртокласници споделиха, че са научили много и с нетърпение очакват следващите подобни инициативи.

Координаторът на проекта Петър Пашев от Детска школа „Питагор“ – от изказа искрена благодарност към учениците от ПМГ „Васил Друмев“ за тяхната подготовка и всеотдайност, както и към г-жа Данка Борисова – директор на ОУ „П. Р. Славейков“, г-жа Диляна Гаджева – зам.директор на ОУ „П. Р. Славейков“, г-н Ангел Гушев – директор на ПМГ“Васил Друмев“, г-н Николай Цонев – зам.директор на ПМГ“Васил Друмев“ – за отличната организация и подкрепа.

Проектът „Дигитален мост: големите учат малките“ доказа, че бъдещето на технологиите е в сигурни ръце – в ръцете на любознателни деца, вдъхновени от своите по-големи съмишленици!

Настоящата инициатива и тази публикация станаха възможни благодарение на Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ (JA Bulgaria) и предоставената от нея финансова подкрепа в рамките на проект Code4Europe и Европейската седмица на програмирането EU Code Week.