„Етър ВТ“ без двама основни играчи за гостуването на „Пирин“ /Благоевград/, сериозна глоба плаща горнооряховското „Локо“

Двама основни футболисти на „Етър ВТ“ са наказани и ще пропуснат предстоящия мач с „Пирин“ /Благоевград/. Гостуването на „орлетата“ е в неделя от 14:30 часа и ще бъде предавано пряко по „Диема спорт“. Заради натрупани жълти картони централният защитник Атанас Пемперски и халфът Чавдар Ивайлов са със спрени права за по една среща и са глобени по 125 лева. С предупреждение и глоба от 100 лева е санкциониран старши треньорът Иван Иванов, който също получи жълт картон при победата над „Беласица“ /Петрич/ с 3:0.

1 250 лева ще плати „Локомотив“ /Г. Оряховица/ след равенството 2:2 с „Янтра“ /Габрово/. За нерегламентирано използване на димки от феновете на отбора, довели до спиране на играта, „железничарите“ са санкционирани 500 лева. Още толкова клубът ще извади заради хвърлени от привържениците предмети. Други 150 лева струват на „Локомотив“ използвани димки. За получен жълт картон 100 лева е глобен Марин Байчев.