Хеттрик на Любомир Мичев свали ресенци от върха в класирането на Областна група- юг

Подмладеният отбор на „Ботев“ /Горско Ново село/ спечели с 2:4 гостуването в Ресен на местния ФК „Ресен 2023“ от шестия кръг в първенството на Областна футболна група- юг. Загубата е първа за домакините през сезона и ги изпрати от първо на четвърто място в класирането с 13 точки, колкото има и ФК „Първомайци“. Лидер с 16 точки е „Вихър“ /Добри дял/.

Силен мач за „Ботев“, който събра девет точки и е на шеста позиция, направи Любомир Мичев, отличил с хеттрик. Младият нападател отбеляза головете си след отлични комбинации, извели го зад отбраната на ресенци. Той откри резултата в 8- ата минута, а в 25- ата вдигна на 0:2. Веднага след подновяването на играта Мартин Иванов намари на 1:2 и този резултат се запази до 55- ата минута, в която Кристиян Йорданов вкера за 1:3. Шест по- късно Мичев вдигна на 1:4., а в 87- ата минута Ивайло Нанчев довкара отбита топка за 2:4. Ресенци направиха доста пропуски след почивката, като на два пъти нацелиха и греди. Силни изяви имаше и вратарят на „Ботев“ Мануел Николов. В последните секунди Ивайло Нанчев получи червен картон за опит за саморазправа с противник.

Областна футболна група- юг, VI- ти кръг

Резултати:

„Олимпиакос“- „Вихър“ /Добри дял/ 0:7

ФК „Ресен 2023“- „Ботев“ /ГНС/ 2:4

„Янтра“ /Драганово/- ФК „Първомайци“ 0:3

„Ботев- Златарица“- ФК „Долна Оряховица“ 0:6

„Росица“ /Поликраище/- „Спортист“ /Коз./ 1:5

„Белица 2017“ /Килифарево/- „Победа“ /Кесарево/ 1:4