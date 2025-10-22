Ходенето, карането на колело и плуването могат да помогнат при остеоартрит на коляното

Хората, които страдат от остеоартрит на коляното, могат да почувстват най-голямо облекчение, като практикуват ходене, каране на велосипед или плуване, сочи проучване, цитирано от „Сайънс дейли“.

Резултатите от изследването са публикувани в изданието The BMJ.

Учени са установили, че тези видове упражнения са най-ефективни за облекчаване на болката, подобряване на движението и общото качество на живота.

Въпреки че други видове упражнения могат да носят допълнителни ползи, изследователите подчертават, че аеробните движения трябва да останат в основата на лечението. Остеоартритът се развива, когато хрущялът в края на костите се износи, което води до възпаление, скованост и дискомфорт. Около 30% от пълнолетните хора над 45-годишна възраст показват симптоми на остеоартрит на коляното при рентгенови снимки, като близо половината от тях имат значителни болки или проблеми с движението.

Физическите упражнения са в основата на лечението на остеоартрит, но много медицински ръководства не посочват ясно какви видове упражнения са полезни за лечение на заболяването, засегнало коляното. Изследователите анализирали ефективността и безопасността на някои видове упражнения.

Те съпоставили анализи от 217 случайни клинични проучвания, извършени между 1990 г. и 2024 г. Изследването включвало 15 684 участници и сравнило множество категории упражнения, включително аеробика, за гъвкавост, за сила, практики за ума и тялото, невромоторни упражнения и смесени програми.

Изпитванията се различавали по качество, но екипът оценявал силата на доказателствата с помощта на признатата международна система GRADE.

Те изучили няколко ключови резултати – намаляването на болката, физическата функционалност, походката и качеството на живота. Всеки от тях бил измерван краткосрочно (за 4 седмици), средносрочно (12 седмици) и дългосрочно (24 седмици).

Във всички тези проучвания аеробните упражнения заемали първо място при подобряване на резултатите сред всички тествани видове практики.

Доказателства със средна степен на достоверност показват, че в сравнение с контролните групи, аеробните упражнения ефективно намалявали кратковременната и средносрочната болка, подобрявали функционалните възможности, походката и качеството на живот в краткосрочен и средносрочен период.

Другите видове упражнения също били полезни. Упражненията за ума и тялото показали значително подобрение в краткосрочната функционалност на тялото, невромоторните подобрили походката в средносрочен план, а смесените практики и упражненията за сила допринасяли за по-добри функции в средносрочна перспектива.

