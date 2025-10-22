Къде ще спира токът в четвъртък /23 октомври/

На 23.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Горна Оряховица – част от гр. Долна Оряховица и с. Писарево.

На 23.10.2025 г. в периода 9:30 ч. до 15:00 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Елена: ул. Милковци, ул. Младеново, ул. Лапавишковци, ул. Неювци, ул. Костадинчевци, фирмите в бившето EРПА, ДАП, Радиозавод, Ремел АД, Ремби, фирмите на територията на бивш Стопански двор, Дърводелска фирма Елена АД, Училищна мебел, Шалаверов EOOД, Металстрой, Тихия кът, бензиностанция Диком.

На 23.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Полски Тръмбеш – ЕВРОСТРОЙ В. ТЪРНОВО ЕООД.

На 23.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Полски Тръмбеш: ул. Търговска 3А, ул. Александър Стамболийски № 5, № 17, № 21 и № 30, АГРОКОМ ЕООД – гр. Полски Тръмбеш, ГРИЙН СЪРКЪЛ БИОТЕХ ООД, ООД МЕБЕЛСТИЛ – ГР. СОФИЯ – гр. Полски Тръмбеш, РДПБЗН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – гр. Полски Тръмбеш, ДЕЛТАКОМ ЕЛЕКТРОНИКС ООД – гр. Полски Тръмбеш, ТОМИ 23-МАРТИН ДИМИТРОВ ЕООД – гр. Полски Тръмбеш и КАЛИЯ ЛМ ЕООД – гр. Полски Тръмбеш.

На 23.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 9:20 ч. и от 15:40 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Горна Оряховица – с. Писарево, с. Върбица, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш, част от гр. Долна Оряховица и МТП Язовира с. Горски Горен Тръмбеш.

На 23.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 12:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. Никола Габровски № 120, 102, 83, 81, 79, Западна промишлена зона, Шемшевско шосе, м-ст Алмалъка, м-ст Малкия Гюнлюк и фирмите в района.

На 23.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Велико Търново – с. Пчелище, с. Церова Кория.

На 23.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 9:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Велико Търново – с. Миндя, с. Къпиново.