Нови европейски правила за шофьорите, начинаещите – с две години изпитателен срок

Евродепутатите одобриха нови правила на ЕС за шофьорските книжки и разпоредби за начинаещите водачи. Така шофьорската книжка ще е с валидност от 15 години за мотоциклети и автомобили, като нова цифрова може да замени хартиената.

Държавите членки ще имат възможността да намалят срока на валидност на 10 години, ако свидетелството за управление се използва като национален документ за самоличност. Свидетелствата за управление на камиони и автобуси ще бъдат валидни за срок от пет години. Държавите от ЕС могат да намалят срока на валидност за водачите на възраст 65 години или повече, за да подложат притежателите на по-чести медицински прегледи или опреснителни курсове.

Начинаещите неопитни водачи ще са най-малко две години в изпитателен срок. Те ще подлежат на по-строги правила и санкции за шофиране под въздействието на алкохол и без предпазни колани или без системи за обезопасяване на деца. Освен това 17-годишните лица ще могат да получат свидетелство за управление на автомобил (категория В), но ще трябва да шофират, придружени от опитен водач, докато навършат 18 години.

За да се намали недостигът на професионални шофьори, според новите правила 18-годишните лица ще могат да получават свидетелство за управление на камион (категория C),

а 21-годишните ще могат да управляват автобус (категория D), при условие че притежават удостоверение за професионална компетентност. В противен случай, лицата ще трябва да бъдат съответно на 21 и 24 години, за да могат да управляват тези превозни средства.

Актуализацията на правилата на ЕС за шофьорските книжки цели подобряване на пътната безопасност и намаляване на смъртните случаи на пътя, които са почти 20 000 годишно в страните от ЕС.

Има и нови изисквания за обучение на шофьорите. Изпитът за водачи вече ще трябва да включва познания за рисковете от невидимата зона, системите за подпомагане на водача, безопасното отваряне на вратите и рисковете от отклоняване на вниманието при използването на телефон.

Новите правила ще влязат в сила на двадесетия ден след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. Държавите членки ще разполагат с три години, за да въведат новите разпоредби в националното си законодателство, както и с още една година, за да се подготвят за тяхното прилагане.

