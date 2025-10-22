Организират поход до манастира на св. Теодосий Търновски, за него ще говорят откривателите му

„Търново рънс“ организира вълнуващо есенно пътешествие назад във времето. Тази събота, 25 октомври, ден преди честването на 840 години от въстанието на Асен и Петър, Движението за здраве организира поход до открития през миналата година манастир на св. Теодосий Търновски край Самоводене.

Беседа пред участниците ще изнесат откривателите му археолозите проф. д-р Хитко Вачев и Илиян Петракиев.

За по-подготвените ще има изкачване до скалния венец и най-величествените болярски гледки.

Сборният пункт е пред крепостта „Царевец“ в 9,30 ч. Организаторите са разработили два варианта. Единият е всички заедно да стигнат до новооткрития храм, където ще ги чакат археолозите. Горската пътека е 7 км в едната посока, с минимално количество изкачвания. Вторият вариант е за по-подготвените физически, които нямат страх от височини, той включва изкачване до величественото търновско ждрело и скалния венец над манастир „Св. Троица“.

За желаещите да се включат в похода от Горна Оряховица пътуването обратно е през хижа „Божур“, а тези от Лясковец могат да се приберат през Арбанаси и Петропавловския манастир.

Походът е целодневен, затова е препоръчително всеки да си носи храна.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката