Пълен комплект медали за „АП СПОРТ“ от турнир в Габрово

На 19- ти и 20- ти октомври в Габрово се проведе ежегодния турнир по спортна стрелба на 10 метра. Надпреварата бе в памет на дългогодишния треньор, съдия и деятел Тодор Иванов. За пръв път турнирът се проведе и на електронни мишени.

Великотърновският Спортен клуб „АП СПОРТ“ участва с много от младите си състезатели, които спечелиха първите си медали.

Марина Друмева се класира на първо място при девойките до 16 години на пушка, с 410.4 точки, резултат над държавния рекорд с четири точки. Трета е Галена Петрова, четвърта Ния Лакова.

Над държавния рекорд със седем точки бе и Радослав Додов при юношите до 18 години на пушка.

Косара Додова бе първа при девойките до 21 години на пушка с резултат 613.8 точки.

Людмил Друмев спечели сребърен медал при момчетата на пистолет с личен рекорд от 330 точки.

Сребърен медал спечели и Маргарита Ойсолова при жените на пистолет. Бронзов взе Тихомир Петров при мъжете на пушка.