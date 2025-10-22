Преди 40 години: В чест на 800-годишнината организирали безплатни дегустации за гражданите в ресторант „България“

Честването на 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър, на което е посветена цялата 1985 г., включва различни, дори необичайни инициативи.

За една от тях пише в броя си от 5 октомври в. „Борба“. В сравнително кратката дописка се подчертава интереса към родната ни кухня с приближаването на 800-годишнината и обявяването на Търново за столица на Второто българско царство. В тази връзка, специалистите и ръководството на тогавашната стопанска дирекция „Търговия“ организирали Преглед на националната кухня с цел обогатяване на местните заведения с интересни и вкусни ястия.

Така от 1 до 10 октомври 1985 г. всеки ден след 12,30 ч. в ресторант „България“ предприятията „Обществено хранене“ и „Столове“ „предоставят възможност на гражданите и специалистите да се запознаят с новоиздирени и забравени рецепти на нашенски гозби, салати, десерти“, пише журналистът Михаил Манолов. И не само това, те можели да дегустират по избор изложените специалитети.

Ана РАЙКОВСКА