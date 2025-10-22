Велико Търново – Арбанаси
Затвориха пътя Велико Търново – Арбанаси, ще се минава през Шереметя

Ана Райковска

До 31 октомври ще бъде затворен пътя Велико Търново – Арбанаси, заради укрепване на участъка между 47-и и 48-ми км от третокласния път III-514 преминаващ през Арбанаси.

Част от трасето беше компрометирано в края на миналата седмица от проливните дъждове в района. Преовлажняването на почвата доведе до свличане на банкета, като основата на пътя и пътното платно не са засегнати.

Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут през общинския път VTR1014 Арбанаси – Шереметя, път I-4 Шереметя – Велико Търново и обратно.

Строително-монтажните работи ще се изпълняват от дружеството, с което АПИ има договор за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Велико Търново – „Пътни строежи-Велико Търново“ EАД .

