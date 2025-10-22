Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ с нов покрив за 360 000 лв.

С 360 000 лв. ремонтираха изцяло покрива на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“. Той беше със стари керемиди, които пострадаха от миналогодишната градушка. Ледените късове само увеличиха започналите течове през годините.

Строително-монтажните работи включваха разпокриване, ремонт и частична подмяна на компрометираните покривни елементи и покриване с нови керемиди със съответните елементи за вентилация и снегозадържане. На много места на покривите на двете тела имаше счупени или разместени керемиди и капаци, откъдето проникваше вода в сградата.

Вследствие на течовете имаше изгнили летви и греди по част от носещата дървена покривна конструкция, които вече са подменени. Улуците бяха стари, амортизирани и изгнили, а на места липсваха. Разместени и изгнили бяха и надулучните поли. Част от водосточните тръби бяха вкарани в канализацията, а другите се изливаха свободно на настилките около сградата. Като цяло водосточните тръби не бяха достатъчни за площта на покрива на основната сграда.

След ремонта сградата ще посрещне зимния сезон без течове, което ще гарантира сигурността на огромния книжен фонд в библиотеката, която продължава да бъде сред водещите в страната.

Михаил МИХАЛЕВ