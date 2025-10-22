РЗИ: Водата остава с неприемлива мътност, от чешмите на 5 села текат нитрати и манган

На този фон в 31 населени места живеят на режим

БЛИЗО 3 СЕДМИЦИ СЛЕД КАТО ОТ ЧЕШМИТЕ В ОБЛАСТТА ПОТЕЧЕ НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ ВОДА, ЖИВОТВОРНАТА ТЕЧНОСТ ОСТАВА С НЕПРИЕМЛИВА МЪТНОСТ.

Това са констатациите на РЗИ Велико Търново след проведения на 17 октомври мониторинг. Заради лошото качество на водата от здравното ведомство призоваха „ВиК Йовковци“ да предприеме спешно залпово почистване на резервоарите и дезинфекция на водопроводната мрежа.

Изследваните проби от 7 утвърдени пунктове в населените места от зона на водоснабдяване „Йовковци“ – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Арбанаси, Самоводене и Долна Оряховица, показват, че питейната вода отговаря по микробиологични и химични показатели на нормите за качество на животворната течност, предназначена за питейно-битови цели.

От РЗИ изтъкват, че по показател мътност се наблюдава известно подобрение на изхода на Пречиствателна станция за питейни води, но в ниските зони на водоснабдителната мрежа на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец мътността на водата на мястото на изтичане от крана при консуматорите е неприемлива.

„От „ВиК Йовковци“ е започнала планираната по график в населените места есенна промивка на резервоарите.

Но независимо от това до управителя на „ВиК Йовковци“ – Велико Търново, е издадено предписание за извършване на залпово почистване на резервоарите и качествена крайна дезинфекция на водопроводната мрежа с отваряне на оттоците в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, получаващи питейна вода от зона на водоснабдяване „Йовковци“, съобщиха от здравното ведомство.

На 20 октомври служители на инспекцията са взели още проби вода за изследване по микробиологични и химични показатели от пунктове в Стражица, Балканци, Владислав, Долна Оряховица и Велико Търново.

Междувременно в периода 1 до 15 октомври от РЗИ са констатирали и други отклонения от качеството на водата в региона. Превишение на нормата за нитрати има в Стефан Стамболово, Вързулица, Ореш и Виноград. В Николаево пък в животворната течност има манган.

Населени места с режимно водоподаване през първата половина на месеца са 31. Сред тях са Ресен, Никюп, Водолей, Дичин, Крумчевци, Буйновци, Петковци, Попрусевци, Попска, Майско, Средни колиби, Раювци, Бяла черква, Лесичери, с. Долна Липница, Недан, Димча и др.

Галина ГЕОРГИЕВА