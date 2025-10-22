С бут избрали мястото за градежа на Старата болница във Велико Търново

С БУТ Е ИЗБРАНО МЯСТОТО ЗА ГРАДЕЖА НА СТАРАТА БОЛНИЦА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, разказват възрастни жители на града, чиито роднини са станали свидетели на нетипичния метод за определяне на най-подходящото място.

Малко хора, особено от младото поколение, знаят, че именно Михаил Кефалов е човекът, който дава средствата за изграждането на първото лечебно заведение в старата столица. Със своето завещание през 1854 г. той реализира една родолюбива българска инициатива за разкриване на болница и Първа мъжка гимназия във Велико Търново. Дейността по изпълнение на завещанието му се изпълнява от Ефорията в Букурещ и Епитропията в Търново, в която влизат видните търновци д-р Васил Хаджиберон, Хаджи Славчо Хаджипаскалев, Янко Станеоглу, Хаджи Христаки Стоянов и Димитър Станчов. Според завещанието на Кефалов се предвижда и устав за устройството и дейността на болницата, където не било пропуснато да се установи реда за свиждане на болните – това трябвало да става в четвъртък и неделя в определени часове. На практика болницата става първото българско лечебно заведение по време на османското робство.

РЕАЛНО БОЛНИЦАТА ОТВАРЯ ВРАТИ НА 2.01.1867 Г. В КЪЩАТА НА ХАДЖИ ДИМИТЪР ХАДЖИ НИЧОВ. Избрано е името „Свети Козма и Дамян безсребреници“. За неин управител бил назначен Стефан Карагьозов, а за лекар Янаки Златев. Поради липса на средства през ноември същата година е закрита. Нищо непознато и до ден днешен. По-късно по време на Освободителната война Руският червен кръст и Славянското дружество възстановяват дейността й в четири бейски конака и лекуват бранителите на Шипченския проход. В същите здания на 1.06.1879 г. по решение на правителството е открита първокласна болница с 60 легла.

По-късно било построено специално здание, в което била преместена на 1 септември 1888 г. Разположена на висок и стръмен скат с югоизточно изложение, в нея са разположени Вътрешно, Хирургично, Гръдно, Инфекциозно и Кожно-венерическо отделение. На това място се намира така наречената Стара болница.

ИМЕННО ЗА НЕЯ И ДО ДНЕС СЕ РАЗКАЗВА ИСТОРИЯ, КОЯТО НИКАК НЕ Е ЛИШЕНА ОТ ЛОГИКА.

Преди да бъдат построени първите сгради, на няколко места в града били сложени бутове. Най-добре изсъхнало и се съхранило месото на склона, където днес е Стара болница. Според изчисленията там преминавало прословутото беломорско течение. Градежът не закъснял и до ден днешен там все още стоят сградите, някои от които останаха празни след преместването на отделенията в новопостроения корпус на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

Така наречената Нова болница е построена през 1973 година. За строителството й не са пестени средства. Сградата по онова време е била съобразена с всички изисквания на Министерството на народното здраве. Широки коридори, асансьори, стационар за бърза помощ, няколко входа, разчупена архитектура и широко озеленяване. По-късно болницата се сдобива и с хеликоптер, който е обслужвал пациенти в региона и е транспортирал болни. И до днес МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ е най-голямото лечебно заведение в областта.

Михаил МИХАЛЕВ