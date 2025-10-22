Шефът на „ВиК Йовковци“: „Няма да има компенсации от сметките за вода, до края на седмицата ще бъде в норма“

От РЗИ твърдят, че животворната течност в чешмите е безопасна за здравето

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА „ВиК ЙОВКОВЦИ“ НЯМА ДА ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЯ ОТ МЕСЕЧНАТА СМЕТКА за времето, в което от чешмите тече мътна вода.

Това заяви управителят на водоснабдителното дружество Илиян Илиев по време на брифинг, свикан от областния управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева. Той успокои обществеността, че до края на тази седмица качеството на животворната течност ще бъде отново в норма.

„Невъзможно е да има компенсации от месечната сметка на домакинствата, не може да се приложи отстъпка. В това положение, в което е водата, ние харчим значително повече средства, за да я пречистим, и разходите ни са огромни. Нито можем да отчетем водомерите, нито имаме правомощие на намаляваме цената“, коментира Илиев.

По думите му от създаването на язовир „Йовковци“ до момента никога не е имало такава голяма мътност. Обяснява проблема с ниското ниво на водата във водоема и ударното количество животворна течност, влязло в него след обилните валежи този месец.

„Получихме товар на Пречиствателна станция, какъвто не е имало досега. Започнаха да се носят слухове, че тя не работи и какво ли още не. Работи си съвсем нормално и в пълния си капацитет, а вследствие на нейната работа показателите на водата се подобряват. Процесът е инертен и той не може да бъде решен за часове и за дни“, заяви той.

Илиев категорично отхвърли версиите, че водолази са правили опити да черпят вода от най-дълбоките водоносни слоеве на язовира.

„Ние не сме променяли водоносен слой! Обследването с водолази на кулата няма нищо общо със замърсяването. Язовирът се пълни само от река Веселина и валежите. Реката е единственият доставчик на вода, ако тя е бистра, то тогава няма откъде да се замътни. Стана мътен, защото реката е мътна, тя влачи наноси!“, подчерта още управителят на „ВиК Йовковци“.

„От 10 октомври до днес взетите водни проби отговарят на химичните и микробиологични показатели. Отклонението е по показател мътност. Има злоупотреба с думата приемлив и неприемлив. Показателят мътност се определя като приемлив или неприемлив за потребителите, а не че водата е неприемлива“, даде експертно мнение д-р Лора Бижева, представител на РЗИ Велико Търново.

Тя посочи, че в някои от пунктовете на град Велико Търново вече водата отговаря на стандартите по Наредба 9 и там мътността е в норма.

„Този показател е органо-лептичен – променя вкуса и вида, но няма пряк здравен риск за хората. В по-ниските зони замътняването е по-голямо. Ние препоръчахме употребата на бутилирана вода, но това не е задължително. Всеки гражданин може сам да си прецени. Не можем да задължаваме общини, детски градини и т.н. Няма как да знаем какво тече от чешмите на съответното заведение или домакинство“, изтъкна тя.

Д-р Бижева обясни, че във водата няма пясък и кал, а промененият цвят е възможно да идва от амортизираната водопроводна мрежа.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката