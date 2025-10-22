Силен старт на сезона за плувците на „Локомотив“ /Горна Оряховица/

На провелия се през уикенда в Бургас международен турнир по плуване „Бургас Плува“, с участието на над 560 състезатели от 34 клуба от България и Румъния, състезателите на ПК „Локомотив“ /Горна Оряховица/ спечелиха три отличия. Още с първият старт на трудната дисциплина 200 метра бътерфлай, Виктория Гроздева безапелационно спечели златният медал. На 200 метра съчетано плуване Виктория се окичи с бронзов медал, а на 400 кроул и на 400 съчетано остана, съответно на 4-то и на 5-то място, като подобри собствените си постижения. Сиян Минчев направи страхотно плуване в конкурентната дисциплина 50 м кроул и грабна бронзовият медал с ново лично постижение. В дисциплините 200 м кроул и 200 м гръб Сиян се класира 5-ти, а на 100 м съчетано е 7-ми, като и трите дисциплини постигна нови лични постижения,въпреки леките здравословни проблеми по време на стартовете. И Сиян и Виктория се представиха достойно, с оглед на трудният период от подготовката им за държавните първенства в края на годината на малък басейн, разказа Калоян Николов.