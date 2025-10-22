Слънчево и топло, сутрешни мъгли

В четвъртък сутринта в низините и около водните басейни се очаква намалена видимост до мъгла, на места и ниска слоеста облачност. С напредването на деня видимостта ще се подобри и ще преобладава слънчево време. Преди обед ще бъде почти тихо, а след обед ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 9 гр.

Максималните температури ще са между 19 и 21 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 20 гр.

Атмосферното налягане ще се понижи.

Над западните и централни части на Стара планина времето ще бъде предимно облачно с временно намаление на облачността. Ще духа умерен вятър от югозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 14 гр, а на 2000 м ще е около 8 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 29.0 гр. през 1955 г., най-ниската измерена минимална температура е -2.5 гр. през 1978 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 41 минути и ще залезе в 18 часа и 21 минути.

Фаза на Луната: два дни след новолуние.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново