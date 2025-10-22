центъра на Велико Търново
Снимка от 70-те години напомни за несъществуващ вече паркинг в центъра и отличната организация на движение

Михаил Михалев

Снимка от 1974 г. показва различен поглед към центъра на Велико Търново. Фотографията е правена отвисоко, вероятно от хотел „Етър“, и беше публикувана в социалните мрежи от Деян Росенов Димитров.

На снимката ясно се вижда започнатият строеж на кино „Полтава“, а в близост е разчертан безплатен паркинг за 20 коли. Той се намира на същото място, където днес са сградата на Туристическия информационен център и външните маси на близката пицария.

Прави впечатление и организацията на движение, при която улица цар „Калоян“ не е без изход, както е към днешна дата. Това позволява още един вход към старата част на града, без да се натоварва единствено ул. „Хаджи Димитър“.

Прави впечатление и озеленяването, огромна върба има на мястото, където днес е Туристическият информационен център, засадени дръвчета има и по всички прилежащи улици. На „Христо Ботев“ пък и до днес са запазени ниските дръвчета с топчеста корона.

Снимката показва и изграждането на стълбищното пространство и градинката пред кино „Полтава“, което десетилетия беше портал за свотовни филмови класики.

Михаил МИХАЛЕВ

