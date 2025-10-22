Три червени картона и три гола в Драганово

В мач с три гола и три червени картона отборът на ФК „Първомайци“ победи с 0:3 „Янтра“ /Драганово/. Двубоят от шестия кръг в първенството на Областна футболна група- юг започна равностойно, но без чисти голови положения. Без особен смисъл, на фона на коректната игра, в 19- ата минута припламнаха искри. Божидар Богданов от състава на гостите и Марин Маринов от този на домакините пробваха да се сбият и получиха директни червени картони. От тук до почивката първомайчани опитваха да натискат, но отбраната на „Янтра“ и вратарят Станислав Токмакчиев не им оставиха шансове. След почивката картината се промени. Първо Танер Халилов отправи красив удар, но край целта. Пак той изведе Антониян Харалампиев в 51- ата минута, но Токмакчиев го изпревари и спаси. 180 секунди по- късно лошо отбита топка попадна в Димитър Илиев и той не сбърка- 0:1. Кристиян Лозков даде отличен пас в коридор на Харалампиев в 65- ата минута и този път нападателят не сбърка, бележейки за 0:2. Междувременно „Янтра“ направи две- три добри атаки, но без точен завършващ удар. В 85- ата минута Танер Халилов приключи спора с точно изпълнена дузпа за 0:3. И когато изглеждаше, че всичко е свършило Кирил Кирилов удари в лицето съперник при спряна игра, разпалвайки отново страстите. Изгоненият Божидар Богданов и замененият Кристиян Лозков нахлуха на терена, но бързата намеса на охраната и на техни съотборници от ФК „Първомайци“ предотвратиха разрастване на конфликта. Кирилов получи червен картон и ще пропусне следващите срещи на тима си, както и замесените Богданов и Лозков.

Областна футболна група- юг, VI- ти кръг

Резултати:

„Олимпиакос“- „Вихър“ /Добри дял/ 0:7

ФК „Ресен 2023“- „Ботев“ /ГНС/ 2:4

„Янтра“ /Драганово/- ФК „Първомайци“ 0:3

„Ботев- Златарица“- ФК „Долна Оряховица“ 0:6

„Росица“ /Поликраище/- „Спортист“ /Коз./ 1:5

„Белица 2017“ /Килифарево/- „Победа“ /Кесарево/ 1:4