Ученици изградиха пещ на Ряховец и палиха огън като средновековни обитатели

Ученици от СУ „Вичо Грънчаров“, които тази седмица са част от екипа, проучващ източното подградие на крепостта „Ряховец“ в района на старото сметище, влязоха в ролята на средновековните обитатели на селището.

Те изградиха пещ в полувкопано жилище и запалиха огън, използвайки техниките, достъпни преди няколко столетия.

Методът „Експериментална археология“ се използва за първи път в школата, а е много малко познат въобще у нас. Екипът, работещ на средновековна крепост „Ряховец“, отново е сред пионерите, така както и с ДНК анализите и интердисциплинарните проучвания.

Проучванията на крепостта се водят от археолога Илиян Петракиев. От създаване на школата до момента през крепостта са преминали обучение 350 деца. Тази година на терен работят ученици от две горнооряховски и две великотърновски училища.

Михаил МИХАЛЕВ