Учителите ежедневно изземват ножове, но няма да има металдетектори във всички училища

Учителите всеки ден изземват ножове от ученици, но няма да се поставят металдетектори във всички училища. Това заяви в Русе министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на среща, свързана с Националната кампания за въвеждане на еврото.

По думите му, основната мисия на образователната система е да възпитава децата:

„Образователната система формира нагласи и отношение у децата. Така тя помага в борбата с агресията, чрез засилване на възпитателната си функция.“

Министърът отбеляза, че през последните десетилетия възпитателната роля на училището е отслабнала, но с промените в учебните програми се правят усилия тя да бъде възстановена.

Той изтъкна, че учителите са в неравна конкуренция с мощни информационни среди – видеоигри, филми и съдържание в интернет, които често насърчават насилието:

„Видях игра, в която целта е да убиеш колкото може повече хора по най-жесток начин. Когато добавим и филмите, и клиповете, които младите хора гледат, това създава нагласи за насилие.“

Вълчев призна, че в някои училища учителите трудно въдворяват ред и че „немалко ученици носят ножове всеки ден“.

„Явно това е въпрос на култура, може би локална. Ние ще подпомогнем училищата, които имат нужда, но проблемът няма да се реши само с технически мерки като металдетектори.“

Според него решението е в превенцията и възпитанието:

„Агресия има във всяко общество, но ако засилим възпитателната функция, ще имаме по-малко агресивни младежи.“

Министърът подчерта и вредата от прекомерното ползване на социалните мрежи, които водят до зависимост:

„Това е една от най-увреждащите зависимости. Има изследвания, че въздействието върху детския мозък е пет пъти по-силно от това при алкохолизма.“

В заключение Вълчев призова за повече разговори с учениците и за формиране на негативно отношение към насилието и зависимостите: