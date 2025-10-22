„Вихър“ /Добри дял/ би в Никюп, ФК „Долна Оряховица“ в Златарица

Отборите на „Вихър“ /Добри дял/ и ФК „Долна Оряховица“ спечелиха гостуванията си от шестия кръг в първенството на Областна футболна група- юг и водят в класирането. Добридялци са единственият останал тим в групата до момента, който няма загуба и е лидер с 16 точки, а долнооряховчани са втори с 15.

Цветомир Додуров се отличи с хеттрик при гостуването на „Олимпиакос“, завършило 0:7 за „Вихър“, две попадения добави Мартин Иванов, по едно Стоян Гецов и Владимир Маринов.

С победа с 1:6 си тръгна ФК „Долна Оряховица“ от мач в Златарица с местния „Ботев“. Красимир Гавазов откри резултата в 24- ата минута, но чак в 52- ата падна второ попадение, дело на Михаил Чалъков. До края за гостите се разписаха още Васил Йовчев, Мирослав Попов, Георги Гацов и отново Михаил Чалъков.

Областна футболна група- юг, VI- ти кръг

Резултати:

„Олимпиакос“- „Вихър“ /Добри дял/ 0:7

ФК „Ресен 2023“- „Ботев“ /ГНС/ 2:4

„Янтра“ /Драганово/- ФК „Първомайци“ 0:3

„Ботев- Златарица“- ФК „Долна Оряховица“ 0:6

„Росица“ /Поликраище/- „Спортист“ /Коз./ 1:5

„Белица 2017“ /Килифарево/- „Победа“ /Кесарево/ 1:4