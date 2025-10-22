Вкусна Мармаладена неделя готвят в Димча, шеф Царина ще бърка сладкото

Вкусна и интересна Мармаладена неделя очаква жители и гости на павликенското село Димча. На Димитровден там ще се проведе поредното издание на празника, посветен на консервираните сладки храни – желета, конфитюри, сладка.

Разбира се, и на лакомствата и печивата, в които има от тях. Участниците ще покажат уменията си в съхраняването на плодовете така, както българинът го прави от векове, без модерните сега фризери.

Началото на Мармаладената неделя ще е от 10,30 ч. на мегдана, а организатори са кметството, НЧ „Надежда – 1886“ и ПК „Възраждане“ в Димча. Празникът възниква по идея на кметицата Иваничка Колева и бързо се наложи в културния календар на Община Павликени, която го подкрепя финансово. Амбицията й била да изкара съселяните си от вкъщи, да си обменят рецепти и да се повеселят заедно.

Приятната изненада ще е участието на шеф Царина Цанева.

Ана РАЙКОВСКА