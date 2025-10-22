ВТУ обявява нов прием от декември, след като 3700 първокурсници прекрачиха прага на университета

Новият прием по акцията „Рано рани“ започва от 1 декември във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

За поредна година бъдещите студенти ще могат да си запазят място в любима специалност, което ще им гарантира записване за следващата учебна година.

Успешен прием реализира висшето учебно заведение през 2025 г. Прага на университета прекрачиха над 3700 първокурсници, които изпълниха аудиториите.

Предстои да бъдат обявени местата по акцията „Рано рани“. Обикновено сред тях има атрактивни специалности, а желаещите да си гарантират място са стотици. През март предстои да започне акцията за запазване на места и за магистрите.

Михаил МИХАЛЕВ