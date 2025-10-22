Спорт

Йоана Дражева и Йоана Донева със златни отличия от “Атлетиката търси таланти“

БОРБА БГ 6 четения 0 Comments

Малките състезатели на СКЛА “Спринт-2020“ /Велико Търново/ постигнаха отлично класиране и лични резултати на турнира “Атлетиката търси таланти“, проведен в София. Йоана Дражева спечели две първи и едно второ място при роденети през 2012-2013 година. Възпитаничката на Свилен Митрофанов победи на 60 метра, с време 8,12 секунди и на скок дължина с резултат 4,97 м. Йоана взе сребро на 200 метра, с личен резултат – 27,74 секунди.

Съотборничката й Йоана Донева (2020 г.) е със златен медал на скок от място, с личен резултат – 143 сантиметра и с бронзов на 60 метра с личен резултат- 12,90 секунди.

